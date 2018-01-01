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AKP'li Çelik yılbaşında hastaları yalnız bırakmadı

Yeni yıla Alanya'da giren Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, hastanede vatandaşları ziyaret etti

AKP'li Çelik yılbaşında hastaları yalnız bırakmadı

Yeni yıla Alanya'da giren Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, hastanede vatandaşları ziyaret etti

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:07
AKP'li Çelik yılbaşında hastaları yalnız bırakmadı
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Haber: Alper KUTAY

GEÇİRDİĞİ kaza sonucu uzun zamandır tedavi altında olan ve siyasi çalışmalara katılamayan Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, yılbaşı öncesi Alanya'ya geldi. Milletvekili Çelik, ilk önce Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'e Cumartesi gecesi vefat eden annesi için taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra ise Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve beraberindeki heyetle birlikte Anadolu Gençlik Derneği'nin Kestel Belediye Düğün Salonu'nda düzenlediği Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi programına katıldı. Vekil Çelik ve Toklu, yeni yılın ilk dakikalarınca Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen 2018'in ilk bebeğini ziyaret ettiler. Vekil Çelik'in bir süre daha Alanya'da kalarak kendisiyle özdeşleşen kırsal mahalle ziyaretleri yapacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiSena Nur ÇelikHastane
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