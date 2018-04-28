AKM’de ‘güvenli sürüş’ eğitimi

ALANYA Kültür Merkezi’nde (AKM) Demir Atlılar Motosiklet Kulübü ve ADARAT (Advanced Driving and Riding Academy) işbirliği ile bir konferans düzenlendi. Güvenli sürüş tekniklerinin anlatıldığı etkileşimli konferansı, ADARAT’ın kurucu eğitmeni Erkan Demirel verdi. Yaklaşık 30 kişinin katıldığı ve görsel materyallerle zenginleştirilen konferansta motosiklet kullanıcılarına “Haklı değil, güvende olmaya çalışın.” anafikirli bir konuşma yapan Demirel, “Güvenli sürüşte temel amacımız haklı olmak değil, güvende olmak. Haklı olabilirsiniz, ama söz gelimi bacağınız kırıldıktan sonra bunun pek bir anlamı yoktur. Öncelikli amacımız, kendimizi korumak olmalıdır.” dedi.