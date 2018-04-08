AKM'de en özel gösteri

SAYGI duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın devamında engelli çocuklar katılımcılara, okulda hazırladıkları süslemelerden hediye ettiler. Daha sonra ise çocuklar uzun uğraşlar neticesinde ortaya çıkardıkları oyunları sahnelediler. Uzun süre ayakta alkışlanan oyun, velilerden de tam not aldı. Organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin Akdeniz'in en önemli eğitim kurumlarından birisi olmayı başardığını ve bunu da gururla söyleyebildiklerini ifade etti. Er, "Bir yıl boyunca yapılan faaliyet ve sosyal aktiviteler bizlere sunuldu. Çocuklarımızın eğitilerek neler yapabileceğini hep birlikte gördük. Eğitim bir emek işidir. Emek verildiği zaman toplumda bireylerin neler yapabileceklerini gözler önüne serdiler. Bugün sahne alan çocuklarımızın hepsi özel bireylerdi. Burada yapılan faaliyetler bir ekip işiydi, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve diğer kurumlarımızla bir farkındalık oluşturuldu. Alanya'nın bu etkinlikle Türkiye standartlarının üzerinde bir yer olduğunu hep birlikte gördük" ifadelerini kullandı.