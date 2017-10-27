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Akit Tv'den Şamil Tayyar'a Helin Avşar ve kelepçeli gönderme

Hükümete yakın Akit TV ile AKP’li Şamil Tayyar arasında çıkan kavgada Tayyar’a yanıt geldi...

Akit Tv'den Şamil Tayyar'a Helin Avşar ve kelepçeli gönderme

Hükümete yakın Akit TV ile AKP’li Şamil Tayyar arasında çıkan kavgada Tayyar’a yanıt geldi...

27 Ekim 2017 Cuma 13:24
Akit Tv'den Şamil Tayyar'a Helin Avşar ve kelepçeli gönderme
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HÜKÜMETE yakın Akit TV ile AKP’li Şamil Tayyar arasında çıkan kavgada Tayyar’a yanıt geldi.
Son günlerde Tayyar ile Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen arasında da hakarete varan karşılıklı açıklamalar yapılmıştı.
Şamil Tayyar geçen günlerde Beyaz TV’ye çıkarak, Akit TV’yi hedef almış, Akit medya grubunun FETÖ’den reklam desteği aldığını ileri sürmüştü. Tayyar, “Yani reklam veren FETÖ’cü şirketlerden başlayacağım bir yere kadar gideceğim! Beni de çok zorlamayın” ifadelerini kullanmıştı.
Akit TV’den Şamil Tayyar’a aynı sertlikte yanıt geldi. Tayyar’a “Her dönemin adamı” denilen haberde, Tayyar için “Bavul gazeteciliği yaparak sözde Ergenekon’dan bol bol ekmek yedi” ifadeleri kullanıldı. Kanalın hazırladığı haberde, Tayyar'ın, Helin Avşar'a verdiği kelepçeli röportaja atıfta bulunularak, "Kelepçeli günlerine geri dön" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akit TvŞamil TayyarHelin Avşar
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