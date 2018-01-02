Akış çalışmalara hız verdi

MEVCUT Başkan Hasan Yiğit ile 11 Şubatta gerçekleşmesi beklenen oda seçimlerinde yarışacak olan eski başkan Bekir Akış, sahadaki seçim çalışmalarına devam ediyor. Bugün, ekibiyle birlikte Salı Pazarı’nı gezen ve pazarcı esnafının nabzını yoklayarak istek ve görüşlerini dinleyen Akış, seçim süreci boyunca olduğu gibi seçim sürecinden sonra da esnafın sorunlarını dinlemeye devam edeceklerini söyledi. Geçmiş seçimlerde Hasan Yiğit ile başa baş bir mücadele verdiklerini ifade eden Akış, “bir önceki seçimde 358’er oy aldık. Sonucu kura ile belirledik. Hasan bey başkan olmuştu. Esnaf kazansın benim başka bir gayem yok. Seçimler gelip geçici, başkanlıklar gelip geçici. Saygı sevgi çerçevesinde bir seçim olsun. Hakkımda spekülasyonlar yaratılıyor, normal şartlarda cevap vermem gerekir ama ben bu hakkımı sandıkta kullanacağım. En güzel cevabı sandıkta esnaf arkadaşlarımız verecek” diye konuştu.

YİĞİT’E KAPALI PAZAR GÖNDERMESİ

Akış, “Bugün burada toplanmamızın bir diğer amacı, açık Halk Pazarının Alanya Belediyesince elden geçirilerek üstünün kapatılması. Mevcut belediye başkanımız Adem Murat Yücel tahsis edilen bu yerin üzerinin kapanmasında büyük emek sarfetmekte. Başkanımıza bu anlamda esnaflar olarak teşekkür etmek boynumuzun borcu. Bazı arkadaşlarımız da Alanya Belediyesi’nin yaptırdığı bu alanı kendisi yaptırıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Biz buradan burayı yaptıran Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz, bu gibi projelerin diğer pazarlara da yayılması konusunda kendisinden destek bekliyoruz. Bizler pazarcılar odasının yönetimine aday olduk. Bu gibi projelerin artmasına öncülük etmek istiyoruz. Bizlere her zaman destek verenlere de teşekkür ediyorum” dedi.