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Akıncı İnsansız Hava Aracının test işlemi bitti

Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava Aracının test işleminin bittiğini duyurdu. Motorunun ilk çalışma anını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı

GÜNCEL 01.09.2019, 16:09 Enes Subaşı
Akıncı İnsansız Hava Aracının test işlemi bitti
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BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava Aracının testlerinin bittiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın ilk motor çalıştırma testini paylaşan Bayraktar,” Günlerdir hazırlığı süren ve en son 24 saatlik aralıksız maratonun sonunda sabahın erken saatlerinde'un ilk kez motorlarını çalıştırması. Az önce testi bitirdik. Bundan sonra,yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah. Semalarımızda Hür ve Özgür ” ifadelerini kullandı.

#insansız hava aracı
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