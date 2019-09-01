Akıncı İnsansız Hava Aracının test işlemi bitti

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava Aracının testlerinin bittiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın ilk motor çalıştırma testini paylaşan Bayraktar,” Günlerdir hazırlığı süren ve en son 24 saatlik aralıksız maratonun sonunda sabahın erken saatlerinde'un ilk kez motorlarını çalıştırması. Az önce testi bitirdik. Bundan sonra,yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah. Semalarımızda Hür ve Özgür ” ifadelerini kullandı.