Akın'dan sezon uyarısı

Haber: Alper KUTAY

TOPLANTIYA; zabıta amirleri, zabıta komiserleri, çevre mühendisi, restoran ve eğlence işletmelerinin sahipleri katıldı. Restoran işletmelerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik ve asayiş hizmetlerinin ele alındığı toplantıda, turiste daha kaliteli nasıl hizmet verilebilir konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Personelin müşteriye karşı tutumu, işletmelerin açılış ve kapanış saatleri konusunda encümen kararına riayet edilmesi, gürültü, çığırtkanlık ve hanutçuluk konularında işletme sahipleri uyarıldı. Zabıta Müdürü Hasan Akın, işletme sahiplerinin sezonla ilgili sıkıntılarını da sorarak bilgi aldı. Sürdürülebilir turizm için sektörde hizmet eden herkesin davranışlarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Hasan Akın, “Verimli ve sağlıklı hizmet için turizm sektöründe hizmet veren herkesin tutumlarına dikkat etmesi gerekiyor. İşletmelerin düzgünlüğü ve huzuru için zabıtalarımız gece gündüz çalışıyor. Esnafımızın da bindiği dalı kesmemesi için hal ve hareketlerine dikkat etmesi gerekiyor. Gelen turisti memnun etmek hepimizin işi” dedi.