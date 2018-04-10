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Akılalmaz tuzak! Ağır hasarlı araçları alıp…

Mersin ve Adana'da piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları sahte ekspertiz raporuyla internet üzerinden hasarsız diye satışa çıkararak 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 14 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

Akılalmaz tuzak! Ağır hasarlı araçları alıp…

Mersin ve Adana'da piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları sahte ekspertiz raporuyla internet üzerinden hasarsız diye satışa çıkararak 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 14 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

10 Nisan 2018 Salı 10:54
Akılalmaz tuzak! Ağır hasarlı araçları alıp…
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SİLİFKE Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların şikâyeti üzerine, ağır hasarlı araçları hasarsız diye satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Mersin'in Silifke ilçesi ve Adana'nın Sarıçam, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde ikamet eden şüphelilerin, piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları internet üzerinden farklı isimlerle hasarsız diye satışa çıkardıkları ve alıcı ile tek kullanımlık GSM hatlarıyla iletişim kurdukları belirlendi.

ÇOĞUNLUĞU KAMUDAN 400'E YAKIN KİŞİ

Şüphelilerin ayrıca, müşterilere sağlam araçlara ait şasi numarası verdikleri, önceden anlaştıkları oto ekspertiz servisleri aracılığıyla da gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenleyerek vatandaşların güvenini kazandıkları, böylelikle 400'e yakın kişiyi dolandırarak mağdur ettikleri ve mağdurların genellikle kamu görevlilerinden oluştuğu saptandı.

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MersinAdanaTuzakKom
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