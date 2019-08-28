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Akdeniz'de üst üste depremler
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi
GÜNCEL 28.08.2019, 18:48 28.08.2019, 18:50 Enes Subaşı
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.08'de Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
Akdeniz'in 29,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 84,78 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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