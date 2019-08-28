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Akdeniz'de üst üste depremler

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi

GÜNCEL 28.08.2019, 18:48 28.08.2019, 18:50 Enes Subaşı
Akdeniz'de üst üste depremler
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.08'de Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
 
Akdeniz'in 29,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 84,78 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
 

#Marmaris #Akdeniz
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