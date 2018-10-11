Akdeniz Üniversitesi’nde Çim Islahı

AKDENİZ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Songül Sever Mutlu, TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye’nin ilk yerli çim çeşidini tanıttı. Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen ve 2006 yılından bu yana yapılan ıslah çalışmalarının sonuçlarının paylaşıldığı etkinlikte Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Ar-Ge çalışmalarını Fakülte olarak desteklediklerini ve bu çalışmaların ülkemiz için öneminin farkında olduklarını belirtti.

Çim ıslahı konusunda çalışmalar yürüten Doç. Dr. Songül Sever Mutlu ise “Tohumlu ve vejetatif tip bermuda çimi ıslah çalışmalarının yanı sıra, zoysia çimi ve yengeç çimi üzerine de ıslah çalışmaları yürütülen projelerde oldukça güçlü kök yapısına sahip trafik toleransı yüksek ülkemizin ilk yerli çeşit adaylarını geliştirdik. Önümüzdeki dönemde çim ıslah çalışmaları kapsamında firmalar ve kamu kurumları ile ortak projeler yürütebiliriz” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk yerli çim çeşidi olma özelliği gösteren ‘’Survivor’’ isimli vejatatif bermuda çim çeşidi için Akdeniz Üniversitesi adına AKDENİZ TTO tarafından kayıt tescil ve ıslahçı hakkı başvurularında bulunulduğu kaydeden Mutlu, “Kendi alanında benzer ticari çim çeşitlerine göre kalitesinin üstün olduğu dört yıl süren arazi testleri sonucunda anlaşılan, kurağa dayanımı yüksek ve az su istemesiyle sıcak iklim kuşağındaki tüm yeşil alanlarda kullanıma uygun olan Survivor Bermuda çeşidi için yatırımcı firmalar ile görüşmeler devam etmekte” dedi.