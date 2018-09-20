Akdeniz Üniversitesi'nde hoş geldiniz temizliği

AÜ merkez yerleşkesinde 24 Eylül'de başlayacak akademik yıl öncesinde çevre temizliği yapıldı.

70 personelin katıldığı çevre temizliğine Konyaaltı Belediyesi temizlik araçları da destek verdi. Araçlar yol kenarlarındaki ağaç yapraklarını ve kaldırım kenarlarını temizlerken idari personel de araçların giremediği bölgelerde detaylı temizlik yaptı.

AÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Turgay Mart, "Öğrenimine devam eden ve bu yıl üniversitemizi kazanan öğrencilerimizi tertemiz bir kampüsle karşılamak için çalışma arkadaşlarımızla birlikte böyle bir etkinlik düzenledik. Son derece verimli geçen etkinliğimize katılan çalışma arkadaşlarıma ve temizlik araçlarıyla destek veren Konyaaltı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeni eğitim-öğretim dönemi için üniversiteye gelen öğrencileri temiz bir kampüsle karşılayarak bu konuda bir farkındalık da oluşturmak istediklerini söyleyen Turgay Mart, "Kampüsü temiz bulan öğrencilerin bu farkındalıkla ortaya çıkan güzel ortamı korumak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerine inanıyorum." dedi.