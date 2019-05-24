Akdeniz Üniversitesi Hastanesi büyüyor

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 12 yıldır devam eden G Blok inşaatı tamamlandı. İlk etapta Göz Hastalıkları Polikliniği, Pediatri Hematoloji-Onkoloji Polikliniği ve Aile Hekimliği Polikliniği hizmet vermeye başladı. Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yeni bina tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığında 970 olan yatak sayısının 1400, 94 olan yoğun bakım yatak sayısının da 120 olacağını ifade etti.

YATAK KAPASİTESİ 1400 OLACAK

Türkiye'nin marka yüzü olan ve bugüne kadar birçok ilke imza atan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin büyüdüğünü ve günümüz teknolojisini takibin en üst seviyede sürdüğünü ifade eden Başhekim Aydınlı, poliklinik hizmetlerine başlayan G Blok binasının klinik, yoğun bakım üniteleri ve anjiyo bölümünün tamamlanmasının ardından hastanenin 970 olan yatak kapasitesinin 1400'e çıkacağını söyledi. Başhekim Aydınlı, "Büyümeye ihtiyacımız vardı. 3 polikliniğimiz yeni yerinde hizmet sunmaya başladı. Yeni binaya taşınan kliniklerde hastalar çok daha iyi koşullarda hizmet almaya başladı" dedi.

MODERN CİHAZ VE 300 PERSONEL

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki Mustafa Samur Tıbbi Onkoloji Kemoterapi Merkezi'nin mevcut hasta sayısını karşılamakta yetersiz kaldığını aktaran Başhekim Aydınlı, "Bu alanda daha iyi koşullarda hizmet verebilmek adına bu adımı atmamız gerekiyordu. Artık onkoloji alanında elimiz çok daha güçlü. Günün şartlarına uygun son model cihazlarımızla ve 300 personelimizle çok kısa süre sonra tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağız. Türkiye'nin markası konumundaki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin bu büyümeye ihtiyacı vardı" diye konuştu.

RESMİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Başhekim Aydınlı, "Taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından Tıbbi Onkoloji Kliniği, Kemoterapi Ünitesi, Aferez Ünitesi, Hematoloji Kliniği, Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, Pediatrik Hemato-Onkoloji Kliniği, Pediatri Yoğun Bakım, Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, Kalp-Damar Cerrahi Kliniği, Kalp-Damar Cerrahisi Yoğun Bakım, Kardiyoloji Kliniği, Koroner Yoğun Bakım, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Koroner Anjiyo servisleri de hizmet verecek. Kısa bir süre sonra G Blok binasının resmi açılışı gerçekleşecek" dedi.

ÖNEMLİ KAZANIMLARI OLACAK

G Blok'un tam kapasiteyle hizmet vermeye başlamasının Antalya'da çok önemli kazanımları olacağını ifade eden Prof. Dr. Aydınlı, "Bu bölgede bu niteliklere sahip ve başarılı başka bir hastane yok. Şimdi de hastanemiz kapasitesini artırarak hizmet vermeye devam edecek. Bugüne kadar hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın tanıtımı noktasında birçok önemli işin altına imzasını atan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, sağlık turizmine olan katkısını daha da artırarak hizmet vermeye devam edecek" diye konuştu.