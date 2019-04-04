Akdeniz kraliçesini arıyor

GO Güldeniz Odabaş ana sponsorluğunda, Tanıtım Production tarafından yıl 20'ncisi düzenlenecek Miss Mediterranean 2019 Güzellik Yarışması hazırlıkları sürüyor. Temmuz ayında yapılması düşünülen yarışmanın aday başvuruları ise 29 Haziran'da son bulacak. Yarışmaya katılımın Antalya ile sınırlı olmadığını hatırlatan organizatör Ali Bulut, "Adaylar internet sitemiz üzerinden başvuru yapabilir. Türkiye'nin dört köşesinden aday kabul ediyoruz. Başvuruların süresinin tamamlanmasının ardından ön elemelerimizi gerçekleştirip yarışma kampına gireceğiz" dedi. Yarışmanın kampı 1 Temmuz'da başlayacak, finalistler 14 Temmuz'da jüri karşısına çıkacak.