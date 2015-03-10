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Akdeniz EDAŞ hız kesmiyor

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (Akdeniz EDAŞ) Alanya Bölge Müdürlüğü kış mevsiminde ardı ardına yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Akdeniz EDAŞ hız kesmiyor

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (Akdeniz EDAŞ) Alanya Bölge Müdürlüğü kış mevsiminde ardı ardına yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

10 Mart 2015 Salı 11:28
Akdeniz EDAŞ hız kesmiyor
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ALANYA ve çevresini besleyen trafo merkezlerinde ve enerji hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışması yapmak için turizm sezonunun bitmesini bekleyen Akdeniz EDAŞ Alanya Bölge Müdürlüğü, kış mevsiminde yatırımlarını peşpeşe yapmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda iki indirici trafo merkezinde yenileme ve modernizasyon çalışması yapan Akdeniz EDAŞ, son olarak Alanya Belediye Mezarlığı yanında bulunan indirici trafo merkezinde de yenileme çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Akdeniz EDAŞ Alanya Bölge Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Alanya genelinde 6 adet indirici trafo merkezi bulunduğunu belirterek, zaman içinde tüm trafolarda yenileme ve modernizasyon çalışması yapacaklarını söyledi. Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Akboğa, Alanya merkezi besleyen hatları yeraltına alma çalışmalarının da süreceğini dile getirdi. Akboğa, "Saray Mahallesi'nden Damlataş'a kadar olan bölümde altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Alanya'ya yakışan hizmeti verebilmek için yeraltına alma çalışmaları çok önem arz ediyor. Hazırladığımız plan dahilinde önceliği aciliyeti olan bölgelere veriyoruz. Zamanla tüm altyapımızı elden geçirip Alanya ve bölgesine kaliteli ve kesintisiz enerji vermeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarda bölge halkının, kamu kurum ve kuruluşlarının bizlere desteği gücümüze güç katıyor. Çalışma kapsamında yaşanan elektrik kesintilerine sabır gösteren tüm Alanya halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey onların daha iyi hizmet alması için yapılıyor" dedi.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 11:58
Anahtar Kelimeler:
AkdenizEdaşAKEDAŞTrafoMerkez
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