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Akdeniz'e gelen toz fırtınasını NASA görüntüledi

Meteoroloji'nin Afrika üzerinden Türkiye'ye ilerleyen toz taşınımı için yaptığı uyarının ardından, NASA'nın TERRA-MODIS uyduları bugün Türkiye'ye doğru taşınan tozlu havayı görüntüledi

Akdeniz'e gelen toz fırtınasını NASA görüntüledi

Meteoroloji'nin Afrika üzerinden Türkiye'ye ilerleyen toz taşınımı için yaptığı uyarının ardından, NASA'nın TERRA-MODIS uyduları bugün Türkiye'ye doğru taşınan tozlu havayı görüntüledi

22 Mart 2018 Perşembe 19:08
Akdeniz'e gelen toz fırtınasını NASA görüntüledi
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METEOROLOJİ 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerine kadar Marmara'da etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Açıklamada, yaşanabilecek olumsuz şartlarda hava kalitesinin düşmesi, görüş mesafesinin azalması, yağış alan yerlerde ise çamur şeklinde yağış ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Afrika üzerinden Türkiye'ye doğru taşınan tozlu hava, bugün NASA'nın TERRA-MODIS uydularınca da görüntülendi.

İŞTE NASA'NIN ALDIĞI GÖRÜNTÜ


 
 

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Anahtar Kelimeler:
NasaToz FırtınasıAkdeniz
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