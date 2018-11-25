Akdeniz'e 3 küçük ölçekli sanayi sitesi

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk’ün düzenlediği kahvaltıda sanayi esnafıyla buluştu. Sitenin düğün salonundaki buluşmaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AK Parti Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa teşkilatları, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (AESOB) bağlı odaların başkanları ile sanayi esnafı da katıldı.

“Sorunlar çözüldü, esnafın yüzü güldü”

Başkan Hakan Tütüncü, 2009’dan bu yana sanayi sitelerindeki esnafın hizmet verdiği ortamları güzelleştirmek için üstün bir çalışma ve büyük bir seferberlik gösterdiklerini kaydetti.

Sanayi sitelerinde güzel hizmetler yaptıklarını aktaran Tütüncü, “Geldiğimiz noktada başta Akdeniz Sanayi Sitesi olmak üzere sanayi sitelerimiz bambaşka bir hale geldi. Sitelerin, yılların biriktirdiği sorunlarını çözdük. Bu sorunlar çözüldükçe esnafın yüzü güldü. Esnafın yüzü gülünce iş, aş ve ekmek noktasında çok daha iyi bir seviyeye gelebileceğimiz bir sanayi sitelerine kavuştuk” diye konuştu.

“Sanayi esnafının ekmeğini büyüttük”

Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi’nde iki tane çok önemli büyük hizmet yaptıklarının altını çizerek, “Sanayi sitesinde, alt yapı, asfalt, park, çevre ve kavşak düzenlemesi, okul inşa edilmesi gibi konularda çalışmalar yaptık. Sanayi sitesine dönemimizde 2 tane çok önemli ve büyük hizmet yaptığımızı düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi sitenin imar planlarında getirdiğimiz yeni haklar, ikincisi ise sitenin kapasitesini artırmaya dönük attığımız adımlardır. Bu iki büyük adım, Akdeniz Sanayi Sitesi’nin ticari hacmini geliştiren, esnafımızın ekmeğini büyüten ve Antalya’daki küçük sanayicilerin üretim noktasında ufuklarını büyüten çalışmalar olmuştur.”

“Esnafın dükkanını 1’e 10 büyüttük”

Yeni imar haklarıyla, sanayi esnafının dükkanlarını metrekare bazında büyütme imkanına kavuşturduklarının altını çizen Tütüncü, “Çekme mesafesini de dâhil edersek her bir dükkân neredeyse 1’e 10 büyümüştür. Akdeniz Sanayi Sitesi, 1970’lerin sonunda planlandı. Aradan geçen yıllar içerisinde üretim teknolojileri, sanayi gelişmiş ancak esnafımızın dükkânları 40 yıl öncesinin standartlarında kaldı. İşini geliştirmek isteyen, büyük düşünen esnafımıza yardımcı olmalıydık. Bu sebeple imar planı düzenlemesiyle esnafımıza yeni hakları verdik. Şimdi yeni imar planlarına göre yenilenen esnaf dükkânlarının her biri küçük ölçekli fabrikalar haline geldi. İmar haklarıyla hem burada esnafa büyük düşünmeyi gösteriyoruz hem de istihdamı artırıyoruz” ifadesini kullandı

Sanayiye 300 yeni dükkân

Akdeniz Sanayi Sitesi’nde yaptıkları ikinci önemli çalışmanın gecekondu işgali sorununu çözmek olduğunu aktaran Hakan Tütüncü, “Sitenin kuzey bölümünde sanayi sitesi kooperatifinin 130 dönümlük arazisinde 35 yıla yakın yaşanan gecekondu işgali sorunu vardı. Bu mülkiyet problemini çözdük. Gecekondularda oturan hemşehrilerimizin problemlerini de arsa tahsisiyle çözerek, onların mutlu olacağı bir şekilde tahliye sürecini başlattık. Beraberinde uzun yıllar konuşulan kamyon garajı sorununu da imar bakımından farklı bir çözümle mutlu şekilde neticelendirdik. Gecekondu işgali ve kamyon garajı sorunlarını çözerek, sanayi sitesinde 300’den fazla yeni dükkânın yapılmasının önünü açtık. 100 dükkân ile sanayi sitesinin kurulduğunu hesap edersek, Akdeniz Sanayi Sitesi’ne tam 3 tane küçük ölçekli sanayi sitesi ekliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”