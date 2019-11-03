Akdeniz'de korkutan deprem!
Akdeniz’de merkez üssü Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında olan bir deprem meydana geldi
GÜNCEL 03.11.2019, 09:14
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de Muğla’nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18’de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman’da da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
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