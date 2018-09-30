Akdeniz'de korkutan deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bazı kırsal kesimlerinde hissedildi.

Akdeniz'de korkutan deprem
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MUĞLA'NIN Datça ilçesi açıklarında, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın bazı kırsal mahallerinde hafif şekilde hissedildi.

DEPREM YERİN 42 KM ALTINDA MEYDANA GELDİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 16.15'te merkez üssü Akdeniz olarak açıklanan Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 42.10 kilometre altında meydana gelen ve yıkıma neden olmayan deprem, Datça'nın Akdeniz kıyılarına yakın olan kırsal Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Mesudiye ve Sındı mahallelerinde hafif şekilde hissedildi.

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