Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Rodos Adası açıklarında saat 00.16'da 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 47 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 77 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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