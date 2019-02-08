Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem
banner404

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kumluca'da 45.08 kilometre açığında saat 15.28'deki deprem, 6.98 kilometre derinlikte meydana geldi. 
 

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2019, 16:14
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erdoğan'dan partililere soğuk duş: Provoke...
Erdoğan'dan partililere soğuk duş: Provoke...
  1. GÜNDEM

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479