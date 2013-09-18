Akdeniz açıklarında deprem

18 Eylül 2013 Çarşamba 22:45
Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 21.33'te merkez üssü Akdeniz Doğu Baseni olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem oluştu.
Deprem, yerin 11,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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Son Güncelleme: 18.09.2013 22:47