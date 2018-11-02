Akdağ’dan hastane yönetime ziyaret

YAPILAN görüşmelerde ileriye dönük planlanan sağlık hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Akdağ:” Birlikte sağlık alanında güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda sağlık alanında yapacağımız yeni projelerimizin planlamasını gerçekleştirdik.“ dedi. Başhekim Vekili Nadir Aldemir ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek hastane yönetimi olarak her türlü hizmete hazır olduklarını ifade etti. Mehmet Akdağ ve ekibi daha sonra Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapmakta olan sağlık çalışanlarını , hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunurken sağlık çalışanlarına da iyi mesailer diledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 15:32