Akdağ’dan hastane yönetime ziyaret

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uz. Dr.Mehmet Akdağ ile birlikte Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri  Başkan Yardımcısı Dr. Sıdıka Birgül Yılmaz, Uzman  Ahmet Güven ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimini ziyaret etti

Akdağ’dan hastane yönetime ziyaret
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HABERİN GALERİSİ
Akdağ’dan hastane yönetime ziyaret

Akdağ’dan hastane yönetime ziyaret

YAPILAN görüşmelerde  ileriye dönük planlanan sağlık hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Akdağ:”  Birlikte sağlık alanında güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda sağlık alanında yapacağımız yeni projelerimizin planlamasını gerçekleştirdik.“ dedi. Başhekim Vekili Nadir Aldemir  ise  ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek   hastane  yönetimi olarak her türlü hizmete hazır olduklarını ifade etti. Mehmet Akdağ  ve  ekibi daha sonra  Acil Servis  ve  Yoğun Bakım Ünitesinde görev  yapmakta olan sağlık çalışanlarını , hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunurken sağlık çalışanlarına da iyi mesailer diledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 15:32
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