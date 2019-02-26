 Akdağ’da ittifak işbirliği

ALANYA Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Kış Sporları Turizm Merkezi’ ilan edilen Akdağ’ın, ulusal anlamda tanıtımına katkıda bulunmak ve kayak tesisi yapımının hızlanması için ülkesel dinamikleri harekete geçirmek amacıyla Mart ayında bir tanıtım etkinliği yapacak. Kulüp, etkinlik alanına ulaşımın sağlanması için yolların açılması taleplerini ocak ayında sunduğu bir dilekçe ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iletti. Geçtiğimiz hafta Akdağ’a bir keşif gezisi düzenleyen Kulüp Başkanı Handan Aydemir ve İcraat Komisyonu Başkanı Sevil Kurt, bir kepçenin çalışmasının yeterli olmayacağı kanaatine vararak, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den de yardım istedi. Yücel’in talimatı ile Alanya Belediyesi'ne ait kepçe, haftasonu mesaisi yaparak Akdağ’da yol açma çalışmalarına başladı. Pazartesi günü itibari ile çalışmalara büyükşehirin kepçesi de yol açma çalışmalarına katkıda bulunmaya başladı. Kulüp Başkanı Handan Aydemir, sözlü olarak ilettiği taleplerinin icraata dökülmüş olmasından dolayı Başkan Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür etti. Aydemir, ittifakın hizmete Akdağ’da yansıdığını ifade etti.

AKDAĞ 3 MART’TA YAPILACAK ŞENLİĞE HAZIRLANIYOR

Alanya Belediyesi, 3 Mart’ta gerçekleşecek olan şenlik için Akdağ’da çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Akdağ Kayak İhtisas ve Spor Kulübü tarafından organize edilen şenlik için geri sayım başlarken Alanya Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

Akdağ’da İlk kez düzenlenen şenlikte, kardan heykel, güreş, leğenle kayma, kızakla kayma gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 13:37