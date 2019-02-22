Akdağ’a karikatür iptali

ALANYA İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı adaylık başvurusunun Cumhurbaşkanı’na hakaret davasında aldığı ceza nedeniyle mahkeme tarafından düşürüldüğünü söyleyen Akdağ, adaylığının kendine ait olmayan bir karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret olması gerekçesiyle aldığı cezadan dolayı düşürüldüğünü söyledi. Akdağ, "Teröristlerin mecliste olduğu bir ortamda, benim şahsıma bile ait olmayan bir karikatürü gazetemde yayınlamamız nedeniyle, ertelenmiş bir ceza olan 1 yıllık ceza sebebiyle adaylığım iptal edildi. Karikatür nedeniyle ceza aldım ama ertelendi. Şimdi de bu cezam nedeniyle adaylığım iptal edildi. Karara itiraz hakkımız da yok. Üzülerek söylüyorum ki, bu karar ile Türkiye'de demokrasi askıya alınmıştır" dedi.