Akdağ’a çıkacaklara önemli uyarı

KULÜP üyeleri ve ilgili kurum yetkilileri Alanya Belediyesi Tosmur Hizmet Binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Akdağ’a ulaşımın Gedevet-Taşatan yolu üzerinden gerçekleştirileceği, Üzümlü ve Akçatı (Arpaköyü) tarafından çıkışlara izin verilmemesi kararı çıktı. Akdağ’dan iniş ise Üzümlü ve Akçatı tarafından gerçekleştirilecek. Güvenlik gerekçesi ile arazi araçları haricinde araçların gidişine izin verilmeyecek. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Festival olarak düşünülen organizasyonunu, kötü yol koşulları nedeni ile etkinlik ölçeğine çektik. Etkinliğin tamamı kar üzerinde olacağı için katılımcıların su geçirmeyen ayakkabılar giymeleri özellikle rica edilmektedir. Kayak tesisi yapımını hızlandırmak için siyasilere kamuoyu desteği yaratmak adına organize edilen bu etkinliğe gölge düşürmemek için kuralları uyulması rica olunur” denildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 12:06