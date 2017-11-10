Akdağ: Sabah 4'lere kadar Narcos dizisini izledim

AKDAĞ İspanya'nın başkenti Madrid'de Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlık Sistemleri' başlıklı toplantıya katıldı.

Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelenin koordinasyonun da kendisine bağlı olduğunu belirten Akdağ, 'Biraz tecrübe kazanmak için Narcos adlı dizinin 3 sezonunu kısa bir sürede sabah 4'lere kadar ayakta kalarak izlediğini' anlattı.

NARCOS’UN KONUSU

Dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak anılan Pablo Escobar’ın gerçek hayat hikayesinden uyarlanan dizi, dünya çapına yayılmış bir uyuşturucu şebekesini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerini konu ediniyor.