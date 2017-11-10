Akdağ: Sabah 4'lere kadar Narcos dizisini izledim

AKDAĞ İspanya'nın başkenti Madrid'de Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlık Sistemleri' başlıklı toplantıya katıldı.
Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelenin koordinasyonun da kendisine bağlı olduğunu belirten Akdağ, 'Biraz tecrübe kazanmak için Narcos adlı dizinin 3 sezonunu kısa bir sürede sabah 4'lere kadar ayakta kalarak izlediğini' anlattı.
NARCOS’UN KONUSU
Dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak anılan Pablo Escobar’ın gerçek hayat hikayesinden uyarlanan dizi, dünya çapına yayılmış bir uyuşturucu şebekesini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerini konu ediniyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.