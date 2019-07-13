Akdağ Kayak İhti̇sas Kulübü hedef büyüttü

ALANYA Akdağ Kayak İhtisas ve Spor Kulübü Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde toplanarak oy birliği ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı aldılar. Karar sonrası, yönetim ve üyeler, 13 Temmuz Cumartesi günü Konaklı Admiral Premium Residence Otelde, Mevlüt Görücü’nün nazik ev sahipliğinde öğle yemeğinde buluştular. Yemek sonrası gerçekleşen toplantıda, ilk olarak kulübün yeni dönem hedefleri belirlendi. Uzun istişareler sonrası belirlenen yeni dönem hedefleri;

1) Akdağ’a bir tesis kazandırmak için gerekli çalışmaları yapmak.

2) Geçen yıl ilki yapılan, Akdağ Kayak Merkezi Tanıtım Etkinliğini daha da geliştirerek yapmak.

3) Bu hedefler doğrultusunda kulüp ile uyum içinde çalışacak yeni üyeler kazanmak.

Kulübün bu yeni dönem hedeflerinde başarıya ulaşması için emek ve zaman harcamaya gönüllü katılımcılar arasından yeni yönetim şu şekilde şekillendi.

Yönetim Kurulu Başkanı: Handan Aydemir

Yönetim Kurulu Üyeleri: Şükrü Cimrin, Sevil Kurt, Mevlüt Görücü, Salih Toktaş, Serkan Salvur ve Ahmet Sönmez

Denetim Kurulu Başkanı: Zekai Avcı

Denetim Kurulu üyeleri: Erhan Doğan, Recep Dayantürk

İcraatçı bir yönetim oluştuğuna inanan kulüp üyeleri; yeni yönetimden beklentilerinin büyük olduğunu ifade ettiler.