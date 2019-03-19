Akdağ Kayak Festivali'ne dev destek

AKDAĞ Kayak Merkezi Tanıtım Etkinliğinin otuz faklı kurumun işbirliği ile yapıldığını ifade eden Aydemir, “Birçok kurumdan destek aldık. Bu şekilde PR çalışmalarını geniş bir kitle ile yapıp ‘Ben yaptım bilinci yerine biz yaptık bilinci’ni yerleştirmeye çalıştık. Etkinlik boyunca en büyük destekçim olan İcraat Komisyonu Başkanı Sevil Kurt’a teşekkür ederim. Etkinliğin organizasyonunda, en fazla destek Alanya Belediyesi tarafından verildi. Alanya Belediyesi’nin Spor Müdürlüğü, Fen İşleri, Özel Kalem, Park Bahçeler gibi her biriminden ayrı ayrı destek aldık. Fen İşleri Çavuşu Ali İçağası’nın inanç ve azmi ile yol açma çalışmalarını tamamladı. İkinci en büyük desteği Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’nden aldık. Alanya Kaymakamlığı bürokratik sürecin hızlandırılmasında, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı güvenlik tedbirlerinin alınmasında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ekipleri yol açma ve seyyar WC temininde bize destek oldular. Bunların dışında Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği (AKPAB), Alanya Müttehitler Birliği (MÜTBİR), Alanya Muz Birliği, Taygaoutdoor, Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü (AFSAK), Gözferi Ajans, Beyaz Prodüksiyon, Rase Tour ve Tim Tur gibi kurumlar organizasyonumuza destek veren kurumlar arasında yer aldılar. Organizasyonumuz kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ise ödülleri; Titan Otel, Eftalia Otel, Selman Topbaş, MC Donalds, AURA Fitness Spa Center, Günay Sigorta, Görücü İletişim, GRC Çizik Sistemleri, Yamaç Cafe, Alanya Tenis Kulübü, Alanya Dent, Akbulut Sanat, Property in Alanya, Kurt Safir İnşaat, Ulusky Paraşüt, İllusion Cafe tarafından verildi” dedi.