Akdağ için buluştular

FATİH Kaygısız, Onur Yetkin, Adnan Sarı, Zekai Avcı, Alper Kutay, Mehmet Sarı ve kulüp başkanı Handan Aydemir’in hazır bulunduğu toplantıda kurucu üyeler, alınan kararların Alanya için hayırlı olması temennisinde bulundular. “Alanya’ya faydalı olmak” vizyonu ile çalışmalarına devam eden Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü, üyelerinin ortak desteği ile Akdağ’a bir kayak merkezi kazandırmak ve Alanya’yı, bir turizm destinasyonu olarak tanıtmak amacı ile faaliyetlerine devam ediyor. 2017 yılı mart ayında tanıtım etkinliğini şehitlere saygısı gereği iptal eden kulüp yönetimi, bu yıl mart ayında ulusal basının dikkatini çekecek bir etkinlik planlıyor. Bu amaçla, geçtiğimiz günlerde Alanya’daki ortak paydaşlarla iletişime geçen ve çeşitli ziyaretler gerçekleştiren kulüp üyeleri, Akdağ Kayak Merkezi’nin hayata geçmesi için katkıda bulunmak isteyen herkesin desteğini bekliyor.