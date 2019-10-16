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Akdağ'dan Başhekime ziyaret

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uz. Dr.Mehmet Akdağ ile birlikte Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Sıdıka Birgül Yılmaz ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’yı ziyaret etti. 

GÜNCEL 16.10.2019, 16:54
Akdağ'dan Başhekime ziyaret
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YAPILAN görüşmelerde ileriye dönük planlanan sağlık hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sunulan hizmetler ve çalışmalar hakkında ziyaretçilere brifing veren Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı hastanenin ihtiyaç ve taleplerini Uz. Dr. Akdağ ile paylaştı. Brifing sonrası Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve yönetim ekibiyle birlikte binayı gezen Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Akdağ ve Başkan Yardımcısı Yılmaz, yapılan çalışmaları ve projeleri yerinde inceleyerek dinledi. Uz.Dr. Mehmet Akdağ; Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı’nın bildirdiği ihtiyaç ve talepleri not aldıklarını en kısa sürede bu taleplerin yerine getirileceğinin sözünü verdi.

#Antalya İl Sağlık Müdürlüğü #Uz. Dr.Mehmet Akdağ #ALKÜ #Başhekim
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