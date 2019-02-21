'Akdağ Çalıştayı' heyecanı

ALANYA Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü, Turizm Bakanlığı tarafından ‘Kış Sporları Turizm Merkezi’ olarak ilan edilen Alanya Akdağ Kayak Merkezi’ne tesis kazandırmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü Handan Aydemir ve Akdağ İcraat Komisyonu Başkanı Sevil Kurt, tesis yapımı için başlattıkları çalışmalar kapsamında ilk somut adımı attı. Akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin ve ilgili sektör temsilcilerinin görüşlerini sunduğu bir çalıştay hazırlamak isteyen Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü yöneticileri, çalıştayın Alanya’ya prestij katacak kayak merkezinin yapılması için olmazsa olmaz olduğunu ifade ettiler.

Kulüp Başkanı Handan Aydemir, İcraat Komisyonu Başkanı Sevil Kurt, kulüp yöneticilerinden Adnan Sarı ve Serkan Salvur’un Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne (ALKÜ) yaptığı çalıştay başvurusu, spor bilimlerinde kayak branşı olmadığı gerekçesi ile olumsuz sonuçlandı.

Pes etmediklerini belirten Başkan Aydemir “11 Şubat’ta Kars’a giderek Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Levent Tanyeri ile bir görüşme yaptık. Yaptığımız görüşme de olumsuz sonuçlandı. Severek yardım etmek istediğini belirten Levent Tanyeri, ancak iş yoğunlukları nedeni ile kısa vadede yardımcı olamayacaklarını ifade etti. Tüm bunlara rağmen sıkılmadan mücadelemize devam ettik. Komisyon Başkanı Sevil Kurt ile Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kılınç ile görüştük ve yaptığı görüşmeler olumlu sonuç verdi. Birçok kez çalıştay tecrübesi kazanmış ve Alanya ile yakından ilgilenip, uzun süredir kentimizle ilgili fizibilite raporları tutan Dekan Prof. Dr. Fatih Kılınç, çalıştay için kulübümüzle işbirliği yapmaktan heyecan duyduğunu, bunun getireceği iş yüküne razı olduklarını belirtti. Kılınç, geniş bir vizyonla bakarak kusursuz bir çalıştay için de en yakın zamanda Akdağ’a çıkıp fizibilite raporları hazırlayacaklarını dile getirdiler. Sonuçsuz kalan hiçbir görüşme bizi asla yıldırmadı. Alanya için atılan her adımda severek yer aldık. Nihayetinde kayağı; sadece spor olarak görmeyip, Alanya’yı 12 ay turizm merkezine dönüştürmenin önemli bir faktörü olarak ele alacak uzman bir akademisyen ekibi ile işbirliğine girdik. Alanya için tarihi bir adım olan bu çalıştayda ortak akıl ile hareket edeceğimiz süreçte ilgili tüm uzman görüşlerine de başvuracağız” dedi.

Kulüp üyelerinden Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise Alanya için atılan bu adımın destekçisi olduklarını ve çalıştay süreci boyunca akademisyenlerin konaklamaları ile yakından ilgileneceklerini ifade etti.

