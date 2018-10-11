Akçalıoğlu rol model oldu

Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında yönetim kurulu üyeleri ile Alanya Diş Hastanesi Başhekimi Elif Akçalıoğlu’nun davetlisi olarak kız çocuklarıyla bir araya geldi. Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, “Başhekimimiz şu an bulunmuş olduğu konuma gelinceye kadar kat ettiği yolları, aştığı zorlukları kızlarımıza ilham verici bir şekilde anlatarak Ömer Halis Demir Ortaokulu’nun öğrencileri olan kızlarımız ile buluştu. Kendisini tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyoruz” dedi. Akçalıoğlu ise başhekimliğe uzanan başarılarla dolu yaşam öyküsünü anlatarak bir anlamda kız öğrencilere rol model oldu.