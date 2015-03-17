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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Akçalıoğlu harıl harıl

AK Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı Hüsnü Akçalıoğlu, milletvekili adayı gibi çalışmasını sürdürüyor

Akçalıoğlu harıl harıl

AK Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı Hüsnü Akçalıoğlu, milletvekili adayı gibi çalışmasını sürdürüyor

17 Mart 2015 Salı 11:13
Akçalıoğlu harıl harıl
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AK Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı Hüsnü Akçalıoğlu, milletvekili adayı gibi çalışmasını sürdürüyor. Cenaze töreni ve taziye ziyaretleriyle çalışmalarına ara vermeden devam eden Akçalıoğlu, Alanya’nın önde gelen işadamları ve esnaflarına yönelik seçim ziyaretlerini sürdürdü. Akçalıoğlu, AK Parti Milletvekili Adayı belirleme aşaması olan temayül, daha sonra da parti kurmayları tarafından kurulan mülakat komisyonundan beklediği oranın üstünde iyi değerlendirilme puanı aldığını belirtti. AK Parti Genel Merkezi tarafından ikinci mülakat çalışmalarının başladığını, AK Parti'nin halka yakın, halkla bütünleşecek aday adaylarını titizlikle inceleyerek aday olarak göstereceğini vurgulayan Akçalıoğlu, “AK Parti’nin Alanya halkı tarafından sevilen adayları bulup, milletvekili adayı olarak listelere yazacağından herkes emin olsun. Partimizin halkla bütünleşmesi, halka inmesi doğal olarak aday belirleme sürecini de etkiliyor” dedi. Akçalıoğlu, son olarak kendisinin de seçim bölgesi Alanya ve çevre ilçelerde gece gündüz çalışarak listelere girmek için çaba harcadığını belirtti. 

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Son Güncelleme: 17.03.2015 10:16
Anahtar Kelimeler:
AK PartiAkçaoğluHüsnü Akçaoğlu
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