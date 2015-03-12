Akçalıoğlu halkla iç içe

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Hüsnü Akçalıoğlu, bugün çarşı merkezinde hem esnafla buluştu, hem de vatandaşlara aday olup seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı. Çalışma temposunu hiç düşürmeden devam ettiğini belirten Akçalıoğlu, “Atatürk Caddesi’nde seçim çalışması yaptım. Doğma büyüme iç içe yaşadığımız, birlikte kederlenip birlikte sevindiğimiz, ahde vefa sahibi Alanya’nın güzel ve merhametli, özü sözü bir, kalbinin nuru yüzüne yansıyan çok değerli hemşerilerimizle buluşmaya, fikirlerini dinlemeye, ortak projelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda diyalogumuzu her zaman devam ettireceğiz. Bizler Alanya için varız. Halk için mesai yapıyoruz. Halkın talepleri her şeyden önce gelir. Yaklaşmakta olan 2015 turizm sezonunun Alanya’nın ihtiyacı olan beklentileri karşılayacağını ve bunun için Alanya turizm derneklerinin birlik beraberlik içinde tanıtım ve turist memnuniyetini sağlayacak çalışmalar içinde olduklarını görüyoruz. Bakanlık bazında tanıtım bütçesinin arttığını görmekten, işletmeci ve turizmciler adına memnun olduğumu ifade ediyor, beklentilerin yüksek olacağı bu turizm sezonunun kazasız geçmesini diliyorum” dedi.

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