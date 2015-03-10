Akbaş ziyaret turunda

Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe gezileri kapsamında dün Alanya'yı da ziyaret etti. Sabah saatlerinde AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ile yönetimini ziyaret eden AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş ve yönetimi, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ'ı da ziyaret etti. AKP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Gökay Daşdelen ve Alanya Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık da Antalya’dan gelen heyete eşlik etti. Nezaket ziyaretinde konuşan İl Başkanı Ömer Akbaş, Antalya merkez ve ilçelerinde yapmak istedikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi ve sosyal projelere öncelik vereceklerini ifade etti. Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ise gençlere her zaman destek olacaklarını belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.