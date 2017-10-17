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Akademisyenler Alanya'da buluşuyor

Alanya Belediyesi’nin de katkılarıyla Alanya’da düzenlenecek olan II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi kapsamında ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı bugün Alanya’da olacak

Akademisyenler Alanya'da buluşuyor

Alanya Belediyesi’nin de katkılarıyla Alanya’da düzenlenecek olan II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi kapsamında ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı bugün Alanya’da olacak

17 Ekim 2017 Salı 23:40
Akademisyenler Alanya'da buluşuyor
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BU yıl ikincisi düzenlenecek “II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi” (INES-2017) ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanının katılımı ile bugün başlayacak. Kongre, 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında DTI University, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Alanya Belediyesi işbirliğinde Alanya'da gerçekleştirilecek. 
BİN AKADEMİSYEN KATILACAK
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, AHEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay,  Slovakya DTI Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tomáš Lengyelfalusy,  Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yaşar Özbay,  Prof. Dr. M. Engin Deniz, Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in onur konuğu olarak katılacağı kongreye yaklaşık bin civarında akademisyenin katılması bekleniyor. 
İLBER ORTAYLI KONFERANS VERECEK
Alanya’da 3 gün sürecek “II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi kapsamında ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Alanya’da konferans verecek.  Prof. Dr. Ortaylı bugün saat 13.30’da Alanya Kültür Merkezi’nde vereceği konferansta Kerkük Meselesi’ni anlatacak.
BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET
II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi’ne Alanya Belediyesi’nin de önemli katkılar verdiğini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye’nin tarih konusunda en önemli bilim adamlarından biri olan Prof. Dr. Ortaylı’nın Kerkük Meselesi konusunda vereceği konferansa tüm Alanya halkını davet etti. Saat 14.00’de başlayacak konferans Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

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Alanya Belediyesiİlber OrtaylıAlanyaII. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi
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