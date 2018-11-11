Akademisyenler Alanya'da buluştu

BEŞİNCİSİ 29-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Bakü Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi'nde yapılmasının ardından bu yıl altıncısı 9-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Alanya Wome Deluxe Otel’de düzenlenen ISITES2018’e ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın yanı sıra Akademik Platform adına Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, ALKÜ Daire Başkanları, akademisyenler ve sempozyum davetlileri katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Naci Çağlar sempozyumda katılımcılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. Akademik Platform hakkında da bilgiler veren Çağlar, Platform tarafından ISITES’in yanı sıra Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu (ISCAT), Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM), Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu’nun da (ISHAD) düzenlendiğini ifade etti. Prof. Dr. Naci Çağlar, Akademik Platform olarak sempozyumların yanı sıra Akademik Platform Mühendislik ve Bilim, İslami Araştırmalar, Eğitim ve Değişim Dergilerinin yayınlandıklarını sözlerine ekledi.

‘ALKÜ İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR’

Ardından ev sahibi olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “İki yıl aradan sonra, bu sempozyumu yeniden Alanya’da düzenlemekten dolayı kıvanç duyuyoruz. İki yıl önce de bu sempozyumun dördüncüsünü Alanya’da gerçekleştirmiştik. Geçen yıl beşincisi Azerbaycan’da düzenlenen sempozyum bu yıl yeniden Alanya’da düzenleniyor. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz: Alanya çok güzel bir yer, bir kez gelen bir daha geliyor. Bu anlamda bu organizasyonda emeği geçen üniversitemiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi de dahil olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bu sempozyumun bir parçası olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Sempozyumda 150 adet seçilen çalışma bildiri olarak sunulacak. Önemli konular, yeni gelişmeler bu sempozyum boyunca tartışılacak. İki gün boyunca yeni bilimsel gelişmeler hakkında sunumlar olacak ve ardından da üçüncü ve son gün güzel bir şehir turu yapılacak ve güzel bir havada siz sevgili misafirlerimiz Alanya Kalesi gibi Alanya’mızın tarihi ve turistik yerlerini görme şansınız olacaktır. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür eder en iyi dileklerimi sunarım”

Açılışta Rektör Pınarbaşı’nın ardından, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da birer konuşma gerçekleştirdiler.

Konuşmaların ardından Sempozyumda davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ercan Öztemel, “Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm ve Türkiye’nin Durumu” başlıklı bir sunum yaptı. Bugüne kadar 100'den fazla üniversite ve 30 farklı ülkeden akademisyenlerin katkıları ile gerçekleştirilen Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2018), bu yıl düzenlenen altıncı organizasyon ile dünya genelindeki mühendis ve temel bilim insanlarını uluslararası düzeyde karşılıklı deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya getirdi. Sempozyuma 15 farklı ülkeden 150’den fazla bildiri ile yaklaşık 250 akademisyen katıldı. İki gün boyunca devam eden sempozyumda 26 farklı oturumda bildiriler akademisyenler tarafından sunularak sempozyum dün yapılan Alanya gezisiyle sona erdi.

