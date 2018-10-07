Ak Parti'nin Alanya Belediye Başkan Adayı kim olmalı?

TÜRKİYE genelinde olduğu gibi Alanya'da da yerel seçimler için artık geri sayım başladı. MHP'nin mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i yeniden aday göstermesine kesin gözüyle bakılırken, Ak Parti, CHP ve İyi Parti'nin kimi aday göstereceği ise siyasi kulislerin birinci gündem maddesi oldu. Ak Parti Genel Merkezi'nin 6 isim üzerinde durduğu konuşuluyor.

AK PARTİ BU KEZ İDDİALI

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun memleketi olması ve Ak Parti'nin kurulduğu günden bu yana girdiği yerel seçimlerin hiçbirinde seçim kazanamaması nedeniyle Alanya Belediye Başkanlığı seçimleri Ak Parti için büyük önem arz ediyor. Ak Parti'de en favori ismin mevcut İlçe Başkanı Mustafa Toklu olduğu, diğer isimlerin de sürpriz yapabileceği belirtiliyor.

KULİSLERDE 7 İSİM VAR

Toklu'nun yanı sıra ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, eski ilçe başkanı Mustafa Berberoğlu, 1999-2014 dönemi Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Büyükşehir Belediyesi eski Koordinatörü Hüseyin Güney ve halen Alanya Belediye Meclisi üyesi olan MHP'li Abdullah Sönmez'in isimleri de muhtemel adaylar arasında geçiyor.

Sizce AK Parti’nin belediye başkan adayı kim olmalı?

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Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 00:30