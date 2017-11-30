AK Partili vekilden çarpıcı iddia: Zarrab'ın gidişi planın parçası

ABD'DE İran'a yönelik yaptırımları ihlal konusunda görülen davada itiraflarda bulunmaya başlayan Reza Zarrab'la ilgili kulisleri sallayan iddialar da gelmeye başladı. AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Şentop, Zarrab'ın Türkiye'den çıkışına göz yumulmasıyla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.
KULİSLERDE DOLAŞAN İDDİA
AK Parti kulislerinde Reza Zarrab'ın Mart 2016'da Türkiye'den Amerika'ya gidilişine nasıl göz yumulduğuna ilişkin tartışma var. Kulislerde dolaşan iddiaya göre Zarrab, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'ndan güvence istedi. Ancak Davutoğlu vermedi. Bunun üzerine İstanbul Tarabya'da ABD istihbaratıyla görüşen Zarrab itiraflarda bulunmak üzere anlaşma yaparak Amerika'ya gitti.
"ZARRAB'IN TÜRKİYE'DEN GİDİŞİ PLANIN BİR PARÇASI"
Mustafa Şentop da TBMM'de gazetecilerle sohbet ederken Zarrab'ın gidişindeki organizasyonun ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığı bilgiye göre Şentop gazetecilere şunları söyledi:
"Zarrab'ın Türkiye'den gidişinin, bu planının bir parçası olduğu üzerinde düşünmek gerekir. Dolayısıyla onun gidişinde dahli olanların, yardımcı olanların, göz yumanların da mutlaka araştırılması lazım. Kimin ihmali var ona bakıp işe oradan başlamak lazım. Bu operasyon çerçevesinde bir ihanet işidir. Bu ihanetin, Zarrab'ın Türkiye'den gidişi konusunda da bir organizasyon boyutu olduğunu düşünüyorum."
"MASUMHANE GİDİŞ SÜSÜ VERİLDİ"
Mustafa Şentop Zarrab'ın gidişiyle ilgili tahminini de şöyle açıkladı:
"Bu gidişe masumhane bir gidiş süsü verilmiştir. Karısı ve çocuğuyla birlikte gidiyordu. Ben bunun bir örtü, bir kamuflaj olduğunu düşünüyorum."
Kaynak: Sondakika.com
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