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AK Partili vekil, tesadüfen geçtiği köprüde hayat kurtardı

Bursa'da intihar girişiminde bulunan B. F.'yi, o sırada tesadüfen oradan geçen AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ikna ederek intihardan vazgeçirdi

AK Partili vekil, tesadüfen geçtiği köprüde hayat kurtardı

Bursa'da intihar girişiminde bulunan B. F.'yi, o sırada tesadüfen oradan geçen AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ikna ederek intihardan vazgeçirdi

29 Eylül 2017 Cuma 17:13
AK Partili vekil, tesadüfen geçtiği köprüde hayat kurtardı
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BURSA'DA anne babasını kaybettiğini, evi olmadığı için sokaklarda yattığını söyleyen genç Setbaşı Köprüsü'ne çıktı. Yüzlerce kişinin korku dolu bakışları arasında derdini anlatmaya çalışan 35 yaşındaki Berker Filizsoy, tesadüfen aracıyla olay yerinden geçen  AK Parti  Bursa  Milletvekili  Bennur Karaburun tarafından ikna edildi.

"YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Setbaşı Köprüsü'ne çıkarak intihar girişimde bulunan Berker Filizsoy'u, evine giden  AK Parti  Bursa  Milletvekili  Bennur Karaburun, aracından inerek ikna etmeye çalıştı Bunalıma girdiğini ifade eden Filizsoy, "Annem, babam olmadığı için yaşamak istemiyorum. Benim evim bile yok. Sokaklarda kalıyorum. Ama polisler de yanlış anlıyor. Allah var. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.
Bursa'da anne babasını kaybettiğini, evi olmadığı için sokaklarda yattığını söyleyen genç Setbaşı Köprüsü'ne çıktı. Yüzlerce kişinin korku dolu bakışları arasında derdini anlatmaya çalışan 35 yaşındaki Berker Filizsoy, tesadüfen aracıyla olay yerinden geçen  AK Parti  Bursa  Milletvekili  Bennur Karaburun tarafından ikna edildi.

"GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

Tekerlekli sandalyesi ile Filizsoy'un yanına giden ve kısa sürede ikna eden  AK Parti  Bursa  Milletvekili  Bennur Karaburun, "Bazen insanlar psikolojik bunalıma giriyorlar. Ben de buradan arabamla geçiyordum. Görünce dayanamadım. Biraz kendisi ile konuştuk. Devlet olarak üzerimize ne düşerse yapacağız, kendisine destek olacağız" dedi.
İntihara teşebbüs eden Berker Filizsoy polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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BursaBennur KaraburunBursa MilletvekiliAK Parti
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