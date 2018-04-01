AK Partili Taş'tan CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı

Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Muratpaşa 4. Olağan ilçe kadın kolları kongresi çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'un Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri ile ilgili açıklamalarına cevap verdi. Taş, "Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ile ilgili en son hayal kurması gereken CHP'nin bugün maalesef 5 yıllık Mustafa Akaydın dönemini unutarak yeniden hayaller kurduğunu görüyoruz. O malum zihniyetin şehrimize tek çivi dahi çakmadan nasıl borç batağının içine soktuğunu tüm Antalyalı hemşerilerim çok iyi biliyor. Göreve gelir gelmez hem hizmet üreten hem de Akaydın'ın belediyemizi soktuğu borçları ödeyen Menderes Türel'in vizyon projelerine ilişkin tek kelime ettirmedik, ettirmeyiz. Antalya'nın marka değerini yukarıya taşıyacak vizyon projelere desteğimiz tam. Tabi hayal kurmak herkesin hakkı. Biz mahalle mahalle, köy köy gezerek hizmetlerimizi anlatmaya devam edeceğiz” dedi.
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