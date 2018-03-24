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AK Partili isimden Seda'ya ağır sözler: Aşağılık kadın

AK Partili Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Seda Sayan'ın tartışma yaratan "İnşaat işçisi ve sperm bankası" yorumu için "Aşağılık bir kadın" ifadesini kullandı

AK Partili isimden Seda'ya ağır sözler: Aşağılık kadın

AK Partili Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Seda Sayan'ın tartışma yaratan "İnşaat işçisi ve sperm bankası" yorumu için "Aşağılık bir kadın" ifadesini kullandı

24 Mart 2018 Cumartesi 17:27
AK Partili isimden Seda'ya ağır sözler: Aşağılık kadın
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AK Partili Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Seda Sayan'ın tartışma yaratan "inşaat işçisi ve sperm bankası" yorumuyla ilgili konuştu. Yıldırım, "Bu kadar ahlaksızca, namussuzca bir kelamı Türkiye Cumhuriyeti'nin kanallarından söyleyebilecek kadar aşağılık bir kadın" dedi.

SEDA SAYAN VE HÜLYA AVŞAR'A SERT SÖZLER

İsmail Yıldırım, Karamürselli kadınlarla buluştu. Burada kadınlara kısa bir konuşma yapan Yıldırım, Seda Sayan ve Hülya Avşar'la ilgili sert ifadeleri kullandı. Seda Sayan'a "ahlaksız, namussuz" diyen İsmail Yıldırım, Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın toplum ahlakını bozduğunu söyledi.

"BU PROGRAMLARI İZLEMEYİN, İZLETTİRMEYİN"

Yıldırım Seda Sayan'ın inşaat işçileriyle ilgili sözlerini hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı: "Özellikle televizyon programlarında sabahları yayınlanan, o cahil cühela gibi gözüken ama toplumun değerlerine kökünden sallayan programlara maalesef hepimiz şahit oluyoruz. İşte onların var olmasının temel sebebi maalesef izlenme oranları. Sizlerden bir abiniz olarak rica ediyorum; bu programları izlemeyin, izlettirmeyin. Seda Sayan'ların, Hülya Avşar'ların bu millete vereceği hiçbir şey yok.

"ÖRNEK OLSUN DİYE SÖYLEYECEĞİM"

Ne bizim değerimizi temsil ediyorlar ne bizim geleceğimize katkı sağlıyorlar. Sizlerin onlara gösterdiği hürmet ve muhabbet bu toplumun gelecekteki nesillerine gösterdiği en büyük ihanet olacaktır. O yüzden sizlerden özellikle rica ediyorum. Ben belki biraz radikal konuşuyorum ama bakın örnek olsun diye söyleyeceğim. Burada bir aile olduğumuz için rahatlıkla söyleyeceğim. Hepinizden utanıyorum ama televizyon programlarında adice söylenen sözlerin bu toplumun temel değerlerine nasıl ihanet ettiğini 3-5 gün önce internette gördüğüm için… Sakın ha demeyin, 'Başkan bize söylüyorsun ama sen de izliyorsun' demeyin. Kötü bir örneği sizlere göstermek için söylüyorum.

"BU KADAR AHLAKSIZCA, NAMUSSUZCA..."

Seda Sayan bir programında kadına diyor ki 'Çocuk yapmayı düşünüyor musun?' kadın 'evlenmeden olmaz' diye cevaplıyor. Konu öyle gidiyor böyle gidiyor sperm bankasına geliyor. En sonunda ahlaksız kadın diyor ki, 'ona gerek yok canım bir inşaat işçisi de iş görür.' Bu kadar ahlaksızca, namussuzca bir kelamı Türkiye Cumhuriyeti'nin kanallarından söyleyebilecek kadar aşağılık bir kadın sizlerin seyrettiği programı sunuyor. Bakın, sizlerden rica ediyorum. Bu toplumun temel değerini temel unsurunu sizler oluşturuyorsunuz. Sizlerin inancı bizim gelecek nesillerimizi oluşturacaktır. Hem kendinize, hem yakın çevrenize hem de çocuklarınıza doğru şeyleri seyrettirin."

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiKaramürselİsmail YıldırımSeda Sayan
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