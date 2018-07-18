Ak Partili Cimrin’den farklı Alanya tanıtımı

Haber: Alper KUTAY

SAHİBİ olduğu Cimrin İnşaat’ın yaptığı Sea Star Residence Sitesi’nden ev alıp 'Yeni Alanyalı' olan Sergei ve Svetlana çiftine Alanyaspor formaları hediye eden Cimrin, “Artik kendileri birer Alanyaspor taraftarı. Bundan sonra ev alan her müşterimize Alanyaspor forması hediye etme kararı aldık. Alanya’daki diğer inşaat ve emlak firmalarımızın da bu kampanyaya katılmalarını rica ediyorum. Böylelikle hem Yeni Alanyalı’ların aidiyetlerini artırmış, hem de Alanyaspor’a katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 22:45