AK Partili belediyede maaş krizi! İşçiler 6 aydır para alamıyor
AK Partili Bitlis Adilcevaz Belediyesi'nde çalışan işçiler, 3 yıldır maaşlarının düzensiz ödendiğini ve son 6 aydır da hiç maaş alamadıklarını belirtti.
AK Partili Bitlis Adilcevaz Belediyesi'nde maaş krizi yaşanıyor. Belediye çalışanları, "bütçe yetersiz" iddiasıyla 3 yıldır maaşların düzensiz ödendiğini, 6 aydır ise tek kuruş ücret almadıklarını belirtti. Evlerine ekmek götüremeyen işçiler, zor durumda.
HACİZLİK OLDULAR
Konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de ilettiklerini anlatan belediye çalışanları, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Alın terlerinin karşılığını alamayan işçilerin bir kısmı hacizlik de oldu.
"PARA YOK, İSTEYEN İŞİ BIRAKSIN"
İşçilerin iddiasına göre, haklarını isteyenlere belediye yönetimi tarafından kaynak olmadığı belirtilerek, "Para yok, isteyen işi bıraksın" diye yanıt veriliyor.
"İSTİFAYA ZORLANIYORUZ"
Yaşadıkları sıkıntıları dile getiren işçiler, "Çok mağduruz, yuvası dağılan arkadaşlarımız var. 3 yıldır yaşıyoruz biz bunu, kimse sesimizi duymuyor. Her yere başvurduk, 'Ödenecek' diyorlar, ödemiyorlar. Hakkımızı aradığımızda da baskı altına alınıyoruz, istifaya zorlanıyoruz" dedi.
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