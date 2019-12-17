AK Partili belediyede maaş krizi! İşçiler 6 aydır para alamıyor

AK Partili Bitlis Adilcevaz Belediyesi'nde maaş krizi yaşanıyor. Belediye çalışanları, "bütçe yetersiz" iddiasıyla 3 yıldır maaşların düzensiz ödendiğini, 6 aydır ise tek kuruş ücret almadıklarını belirtti. Evlerine ekmek götüremeyen işçiler, zor durumda.

HACİZLİK OLDULAR

Konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de ilettiklerini anlatan belediye çalışanları, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Alın terlerinin karşılığını alamayan işçilerin bir kısmı hacizlik de oldu.

"PARA YOK, İSTEYEN İŞİ BIRAKSIN"

İşçilerin iddiasına göre, haklarını isteyenlere belediye yönetimi tarafından kaynak olmadığı belirtilerek, "Para yok, isteyen işi bıraksın" diye yanıt veriliyor.

"İSTİFAYA ZORLANIYORUZ"

Yaşadıkları sıkıntıları dile getiren işçiler, "Çok mağduruz, yuvası dağılan arkadaşlarımız var. 3 yıldır yaşıyoruz biz bunu, kimse sesimizi duymuyor. Her yere başvurduk, 'Ödenecek' diyorlar, ödemiyorlar. Hakkımızı aradığımızda da baskı altına alınıyoruz, istifaya zorlanıyoruz" dedi.