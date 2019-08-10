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AK Partili belediye başkanı yaşamını yitirdi

Isparta'nın Sütçüler İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Üstün hayatını kaybetti.

GÜNCEL 09.08.2019, 11:59 Melike Temir
AK Partili belediye başkanı yaşamını yitirdi
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SÜTÇÜLER Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdüren Mustafa Üstün, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mustafa Üstün'ün ölümü, ilçede büyük üzüntü yarattı. Evli ve 3 çocuk babası olan Üstün'ün cenazesi, cuma namazının ardından Sütçüler Sefer Ağa Camii'ndeki tören sonrası aile mezarlığına defnedilecek.

MUSTAFA ÜSTÜN KİMDİR?

1967'de Sütçüler'de doğan Mustafa Üstün; ilk, orta ve lise tahsilini de burada tamamladı. İlçede ticari faaliyetlerde bulunan Üstün, AK Parti'de ilçe Başkanlığı ve ilçe Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.

#AK Parti #belediye başkanı #Mustafa Üstün #Isparta #sütçüler
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