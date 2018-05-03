AK Parti'den yeniden aday olmayan 22 isim

AK Parti'den 24 Haziran'daki seçim öncesinde milletvekilliği için 22 isim adaylık başvurusu yapmadı.
İşte o isimler:
Mehmet Müezzinoğlu - Bursa
Burhan Kayatürk - Van
Ekrem Erdem - İstanbul
Hüseyin Samani - Antalya
İsrafil Kışla - Artvin
Hüseyin Şahin - Bursa
Ahmet Davutoğlu - Konya
Murat Göktürk - Nevşehir
Fatma Seniha Nükhet Hotar - İzmir
Hasan Özyer - Muğla
Cemalettin Kani Torun - Bursa
Mehmet Ali Pulcu - İstanbul
İbrahim Mustafa Turhan - İzmir
Recep Konuk - Karaman
Coşkun Çakır - Tokat
Cemil Çiçek - Ankara
Mehmet Ali Şahin - Karabük
Ali Babacan - Ankara
Beşir Atalay - Van
Özcan Ulupınar - Zonguldak
Ayhan Gider - Çanakkale
İsmail Kahraman - İstanbul
7 BİN 239 BAŞVURU
Dün sona eren adaylık başvurusunda toplam 7 bin 239 başvuru yapılmıştı.
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