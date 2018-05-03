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AK Parti'den yeniden aday olmayan 22 isim

24 Haziran'daki seçimde AK Parti'den 22 milletvekili yeniden adaylık başvurusu yapmadı. Aday olmayanlar arasında Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Beşir Atalay, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman ve Mehmet Ali Şahin bulunuyor.

AK Parti'den yeniden aday olmayan 22 isim

24 Haziran'daki seçimde AK Parti'den 22 milletvekili yeniden adaylık başvurusu yapmadı. Aday olmayanlar arasında Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Beşir Atalay, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman ve Mehmet Ali Şahin bulunuyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:28
AK Parti'den yeniden aday olmayan 22 isim
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AK Parti'den 24 Haziran'daki seçim öncesinde milletvekilliği için 22 isim adaylık başvurusu yapmadı. 

İşte o isimler: 

Mehmet Müezzinoğlu - Bursa
Burhan Kayatürk - Van
Ekrem Erdem - İstanbul
Hüseyin Samani - Antalya
İsrafil Kışla - Artvin
Hüseyin Şahin - Bursa 
Ahmet Davutoğlu - Konya
Murat Göktürk - Nevşehir
Fatma Seniha Nükhet Hotar - İzmir
Hasan Özyer - Muğla
Cemalettin Kani Torun - Bursa
Mehmet Ali Pulcu - İstanbul
İbrahim Mustafa Turhan - İzmir
Recep Konuk - Karaman
Coşkun Çakır - Tokat
Cemil Çiçek - Ankara
Mehmet Ali Şahin - Karabük
Ali Babacan - Ankara
Beşir Atalay - Van
Özcan Ulupınar - Zonguldak 
Ayhan Gider - Çanakkale
İsmail Kahraman - İstanbul

7 BİN 239 BAŞVURU

Dün sona eren adaylık başvurusunda toplam 7 bin 239 başvuru yapılmıştı.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 15:35
Anahtar Kelimeler:
24 HaziranAday Olmayan 22 IsimAK Parti
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