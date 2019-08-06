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Ak Parti’den yayla çıkarması: İstikamet Alanya’nın doğu yaylaları

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimi, yayla ziyaretleri programına Alanya’nın doğu bölgesindeki yaylalarını ziyaret ederek devam etti.

GÜNCEL 06.08.2019, 15:35 06.08.2019, 15:43 Melike Temir
Ak Parti’den yayla çıkarması: İstikamet Alanya’nın doğu yaylaları
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ALPER KUTAY

GEÇEN hafta sonu Alanya’nın batısındaki yaylalara çıkarma yapan Toklu ve ekibi bu hafta sonu da Alanya’nın doğu bölgesindeki yaylalarını ziyaret ettiler. Başkan Toklu’nun önderliğinde Ak Partili yöneticiler; İmamlı, Boyalı, Gevne, Gökbel ve Kadıyakası Yaylası’nı ziyaret ettiler. Yayladaki vatandaşla buluşan, sorun ve önerilerini dinleyen Toklu’ya mahalle başkanları da eşlik etti. İlk olarak İmamlı Yaylası’nda vatandaşla buluşan Toklu yaylanın sorunlarını not aldı ve vatandaşların taleplerini dinledi. Sırasıyla Gökbel ve Kadıyakası’na da geçen Toklu, kendilerini ağırlayan bölge halkına teşekkür etti.

#doğu yaylaları #ilçe başkanı #Mustafa Toklu #Alanya #AK Parti
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