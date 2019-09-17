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AK Parti'den yargı paketi açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı açıklama yaptı

GÜNCEL 17.09.2019, 17:11 17.09.2019, 17:13
AK Parti'den yargı paketi açıklaması
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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Yargı paketini Eylül ayında çalışacağız. Ekim ayında Meclis gündemine taşıyacağız. Muhalefet partileri ile de müzakere edeceğiz. Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak." dedi.

#AK Parti Grup Başkanı:
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