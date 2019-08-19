AK Parti’den İYİ Partili Bahçe'ye dava

ALPER KUTAY

ŞEFİK Bahçe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki sel felaketi ile ilgili suçlandığı bir fotoğrafı paylaşarak, “İstanbul'daki sel felaketinden sonra bu paylaşımı yapacak kadar adiler, şeref yoksulu yaratıklar, Allah sizleri ıslah etsin. Sizlerin ülkemde yaşamasından dolayı hicap duyuyorum. 25 yıldır İstanbul'u kim yönetiyordu. Şeref yoksunu yaratıklar” notunu düşerek paylaşım yaptı. Bu paylaşımın altına Nuri Çöl adlı kişiden hakaret içerikli bir yorum geldi. Çöl’ün bu yorumuna yanıt veren Şefik Bahçe de hakaret dolu sözlerini yineledi. Hakaret dolu paylaşım ve yorumların ardından Ak Parti İlçe Teşkilatı’ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “Herhangi bir siyasi partiye üye olmak, farklı dünya görüşünde olanları aşağılamak veya ağır hakaretlerle onlara saldırmak yerine eleştiri sınırları içinde ülkemiz için en iyisini istemeyi gerektirir. Bu doğrultuda haddini aşan Şefik Bahçe ve Nuri Çöl adlı kişilere karşı da hukuk kuralları çerçevesinde hakkımızı ararız. Biz güzel ahlaktan ve topluma hizmetten yana olduk. Bu tür paylaşımları doğru bulmuyoruz. Partimize ve mensuplarına bu tür paylaşımlarla yaklaşan herkese karşı gerekli tüm yasal haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.

Öte yandan paylaşımlarından dolayı kendisine dava açılacağını öğrenen Şefik Bahçe bir açıklama yaptı. Bahçe, “Dün akşam yapmış olduğum paylaşımın altına benim bilgim dışında aynı masada oturduğumuz bir yakınım sinkaflı bir yorum yazmış. Yorumu bugün sabah gördüm ve sildim. Yorumu yapan kişiye de gerekeni söyledim. Telefonumdan sinkaflı bir yorum yapılmasından dolayı Ak Partili dostlarımdan özür dilerim” dedi.