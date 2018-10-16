Ak Parti’den adaylara ültimatom

AK Parti, hangi belediye başkanlarıyla yola devam edeceği konusunda titiz davranıyor. Parti yönetiminden edinilen bilgiye göre, her belediye başkanı için şu ana kadar 7 anket yapıldı. Ayrıca belediye hizmetleri için de başkandan ayrı olarak 7 anket yapıldı. Anketler aday belirlemeye kadar devam edecek. Bunun yanında illere giden milletvekilleri de belediye başkanları için rapor hazırladı. Başkanların karnesinin değerlendirildiği bir rapor da yerel yönetimler birimlerinin hazırladığı raporlar. Bu raporların toplamının da her başkan için 7’yi bulduğu belirtiliyor. Yani Ak Parti adaylık konusunda yine titiz çalışıyor. Ak Parti’nin aday profilini oluşturan kriterlerden bazıları da şöyle: Sofrası, kapısı ve gönlü açık olacak. Yüzü gülecek. Cep telefonu 24 saat açık olacak. Liyakat ve ehliyet. Önceliği hizmet olacak.

